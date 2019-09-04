» حقيقة استئناف تصوير مسلسل عادل إمام الموقوف

04 سبتمبر 2019 - 08:13 ص

نفت الفنانة بدرية طلبة استئناف تصوير دورها في مسلسل"فلانتينو" خلال الفترة الحالية، عقب توقف دام أكثر من عدة أشهر وخروجه من السباق الرمضاني الماضي.

وقالت بدرية طلبة إنه من المتوقع استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء أسرة المسلسل من تصوير 40% من أحداث العمل.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

"فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.