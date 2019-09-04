فنانة شهيرة :حلمت بالرسول وقالي لو بطالتي نشر الفاحشة هتجوزك

04 سبتمبر 2019 - 09:36 ص





تبرأت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، من الفيديو الذي انتشر لها مؤخرا، حيث تدعي أنها رأت الرسول عليه السلام في منامها قبل اعتزالها الفن ويطلب منها عدم نشر الفاحشة حتي يتزوج منها في الجنة.



وأضافت "الشرقاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"المذاع علي فضائية "الحدث اليوم " مع الإعلامي سيد علي ، بأنها لم تنشر الفاحشة قبل ارتدائها للحجاب ، ولم تقدم أي شيء تندم عليه.



وأكدت "الشرقاوي"، أنها تواصلت مع القناة التي قامت بنشر الفيديو علي "اليوتيوب"، ولكنها اكتشفت أنه يتم بثها من خارج مصر .



وطالبت "الشرقاوي "، بمسح هذا الفيديو من علي الإنترنت نظرا لأن عدد مشاهديه في زيادة مستمرة ، قائلة :"باتصل بمباحث الإنترنت محدش بيرد".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=-1P1louQUcY

