الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

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المحور

منة عرفة

دعاء صلاح

انتيا لاقوي

يقدم موقع" المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ارتفاع طفيف حيث سجل  16.55 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.50 جنيه للشراء

16.60 جنيه للبيع

وسجل في بنك مصر

16.50 جنيه للشراء

16.60 جنيه للبيع

 وسجل في البنك التجاري الدولي

16.51 جنيه للشراء

16.61 جنيه للبيع

وسجل  في بنك التعمير والإسكان

16.50 جنيه للشراء

16.60 جنيه للبيع

16.63 جنيه للبيع


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