  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
الدكتور الإسلامي مبروك عطية

اللى يسافر عشان طلبات مراته مجاهد في سبيل الله

بن سلمان

روسيا تعلن استهدافها لـ محمد بن سلمان

كهربا

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

كهربا

كهربا لجماهير الأهلي: أرى منكم حب غير طبيعي .. أنتم عضلاتي

الإعلامي شريف عامر

شريف عامر يعرض فيديو صادم لمشاجرة بالساحل: ناس مش في وعيها

مدرس يحاول اغتصاب طفلة أثناء الدرس الخصوصي بالمنوفية

"فيلم إباحي" يحل لغز جريمة قتل بشعة بسوهاج

بوسي

القبض على المطربة "بوسي" داخل منزلها بالتجمع الخامس

محمود الخطيب

الأهلي في ورطة بعد تعاقده مع مهاجم شهير

الطفلتين

تفاصيل مؤلمة.. قصة طفلتين قتلتهما والدتهما من أجل "الجنس"

منة عرفة تكشف أسرارًا جديدة عن زواجها

الصفحة الأخيرة

منة عرفة
منة عرفة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وثائق بخط اليد للملكة فكتوريا تكشف أسرارًا جديدة عن وفاة زوجها

#

فنانة شابة: لا أتعمد إثارة الجدل بملابسي

#

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

#

واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات

أعلنت الفنانة منة عرفة أثناء استضافتها مع الإعلامية دعاء صلاح، في برنامجها "انتي الأقوى" الذي يعرض على شاشة قناة "المحور"، أن كل ما تردد عن زواجها هو مجرد شائعات.

وحرصت دعاء صلاح أن تظهر في الحلقة بنت وهي ابنة أحد صديقات منة عرفة وبسبب التشابه الكبير بينهم تعرضت "منة" لشائعات منذ فترة أنها تزوجت وأنجبت فتاة، ولكن منة عرفة أنكرت هذه الشائعات في البرنامج مع ظهور الطفلة التي كانت السبب في انتشار الشائعة بصورة كبيرة.

وكشفت "منة" عن باقي الشائعات، التي تعرضت لها، وأيضا عن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها في أحد الشوارع، وكذلك تعرض شقيقتها لتجربة تحرش، حينما خرجا سويا في نهار رمضان لشراء بعض ‏اللوازم، وأكدت منة ارتدائهما ملابس محتشمة وغير ملفتة، إلا أن شخصًا ما تحرش بأختها لفظيًا، فتوقفت ‏منة ودافعت عن أختها.‏

برنامج "إنتي الأقوى" تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على قناة المحور، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءا ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يقتل 5 من أسرته ويسلم نفسه للشرطة
» تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"
» منة عرفة تكشف أسرارًا جديدة عن زواجها
» نجم ليفربول يسخر من ماني بعد أزمته مع صلاح .. وهكذا رد السنغالي
» حقيقة استئناف تصوير مسلسل عادل إمام الموقوف
» فنان مصري: لهذه الأسباب رفضت فيلما مع جاكي شان وجون سينا
» الكشف عن الحالة النفسية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بورم في المخ
» تصريحات مفاجئة من معلول عن رينيه فايلر: ياريت متحصلش مشاكل بيني وبينه
» فنانة شهيرة: هذه حقيقة طلب الرسول الزواج مني في المنام
» رسميًا.. الإسماعيلي يضم حارس الزمالك 5 سنوات
» إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح