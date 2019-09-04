» منة عرفة تكشف أسرارًا جديدة عن زواجها

04 سبتمبر 2019 - 09:45 ص

أعلنت الفنانة منة عرفة أثناء استضافتها مع الإعلامية دعاء صلاح، في برنامجها "انتي الأقوى" الذي يعرض على شاشة قناة "المحور"، أن كل ما تردد عن زواجها هو مجرد شائعات.

وحرصت دعاء صلاح أن تظهر في الحلقة بنت وهي ابنة أحد صديقات منة عرفة وبسبب التشابه الكبير بينهم تعرضت "منة" لشائعات منذ فترة أنها تزوجت وأنجبت فتاة، ولكن منة عرفة أنكرت هذه الشائعات في البرنامج مع ظهور الطفلة التي كانت السبب في انتشار الشائعة بصورة كبيرة.

وكشفت "منة" عن باقي الشائعات، التي تعرضت لها، وأيضا عن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها في أحد الشوارع، وكذلك تعرض شقيقتها لتجربة تحرش، حينما خرجا سويا في نهار رمضان لشراء بعض ‏اللوازم، وأكدت منة ارتدائهما ملابس محتشمة وغير ملفتة، إلا أن شخصًا ما تحرش بأختها لفظيًا، فتوقفت ‏منة ودافعت عن أختها.‏

برنامج "إنتي الأقوى" تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على قناة المحور، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءا ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة.