"الغندور" يطالب الأهلى بأمر غريب على الهواء

04 سبتمبر 2019 - 10:26 ص

طلب الإعلامي خالد الغندور ولاعب الزمالك السابق، من الأهلى عدم الانتظار حتى يناير للتعاقد مع "كهربا"، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشاهد اللاعب مع الأحمر من الآن، بدلاً من استخدام الكوبرى باللعب فى البرتغال والعودة إلى مصر.

وأضاف مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن اللاعب لأنه أصبح الآن من الماضي، ويجب على الجمهور التركيز مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم.

وأكد "الغندور" أن "كهربا" اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفًا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.