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رجل يعض زوجته حتى الموت

قضايا وحوادث

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

وكالات - الدويني فولي

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فارقت امرأة الحياة في جزيرة سولاوسي الإندونيسية متأثرة بإصابات لحقت بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق، وصاحب الفعلة كان زوجها.
وذكرت قناة تلفزيون كومباس أن الضحية كانت تعيش في قرية "توبوا" بمنطقة "كولاكا" في  جزيرة سولاوسي، وتوفيت بالمستشفى بعد ان عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب إصابات بجروح خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة.


وأفيد في هذا السياق بأن الشرطة الإندونيسية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

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