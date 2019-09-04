حرس الحدود: احباط تسلل 217 فردًا وضبط 2 قاذف آر بى جى

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رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط (30) كيلو جرامًا لجوهر الحشيش المخدر و(309) آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و(2) طن لنبات البانجو الشهر الماضى، مواصلة لنشاطهم للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطًا و(8) كيلو جراما لبذور البانجو المعدة للزراعة.

كما تم ضبط (2) قاذف  RBG وبندقية قناصة و(2) بندقية آلية و2 رشاش متعدد وبندقية خرطوش ومسدس و(98) ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، و4 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و(626) هاتف محمول مهرب، وضبط (19) جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 6 أطنان ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواءها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فردًا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (76) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على (58) فردا من المهربين والخارجين على القانون، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.


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