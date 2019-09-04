الشركة الراعية تحسم ملعب نهائى كأس مصر

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قال شريف مسعد مدير إستاد الإسكندرية، إن الشركة الراعية لاتحاد الكرة أبلغته باستضافة الملعب للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار "مسعد" فى تصريحات عبر قناة "تايم سبورتس"، إلى أنه لا يعلم بتواصل لجنة إدارة اتحاد الكرة مع ملاعب أخرى لاستضافة اللقاء، لافتًا إلى أن إستاد الإسكندرية هو من سيستضيف اللقاء بشكل رسمى.

وأكمل: "قمنا بعمل تجديدات في الإستاد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، سواء في أرضية الملعب، وغرف خلع الملابس وكذلك المدرجات تم تطويرها بالكامل".

واختتم: "هناك جلسة بيننا وبين مسئولي الشركة الراعية ستعقد خلال الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على كل الأمور التي تخص استضافة اللقاء".


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