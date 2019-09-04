» " سلمان خان" يجلد نفسه في الشارع

04 سبتمبر 2019 - 01:20 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الهندي "سلمان خان" وهو يجلد نفسه في الشارع، ما أثار حالة من الجدل بين متابعيه.

وظهر سلمان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله. حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب .

فكانوا يقومون بجلد أنفسهم بواسطة سوط مقابل المال .

ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا: ”أشعر معكم وأشاطركم الألم” .

ونشر سلمان الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .