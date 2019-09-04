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«الننى» يزين قائمة بشكتاش بالدورى الأوروبى

الرياضة

محمد الننى
محمد الننى

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أعلن نادى بشكتاش التركى، قائمة الفريق النهائية استعدادًا للمشاركة فى دور المجموعات ببطولة الدورى الأوروبى الموسم المقبل

وشهدت القائمة تواجد محمد الننى لاعب الفريق المنضم حديثًا لصفوف الفريق، قادمًا من أرسنال، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاءت القائمة كالتالى:

حارس المرمى: كاريوس، يوفاكوران، ديستانوجلو.

الدفاع: جونول، سانتوس، فيدا، روكو، توري، إركين، ريبوكو.

الوسط: محمد النني، أوسال، كارتال يلماظ، سيكين، أتيبا، هيتشينسون، أوزيعقوب، توكوز، ليايتش، لينس، بويد، نكودو.

الهجوم: بوراك يلماظ، ديابي، يلشين، ناير.

وكانت القرعة قد أوقعت بشكتاش ضمن المجموعة الحادية عشر والتي تضم كلاً من ولفرهامبتون، سبورتنج براجا وسلوفان براتيسلافا.


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