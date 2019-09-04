» تقارير.. «نيمار» يشعر بالإحباط لهذا السبب

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يشعر النجم البرازيلي نيمار بالإحباط والغضب الشديد، بعدما اكتشف السبب الرئيسي الذي دفع ناديه باريس سان جرمان لرفض بيعه لبرشلونة الإسباني، وفقا لما نشر بـ "سبورت" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن نيمار اكتشف أن هدف إدارة باريس سان جرمان كان عقابه بشكل شخصى، وهذا هو السبب المنطقى الوحيد لرفض عرض برشلونة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة لبى جميع طلبات باريس سان جرمان المادية فى الصفقة، الأمر الذى دفع نيمار للتأكد من أن انتقاله لبطل إسبانيا سيتم فى اليوم الأخير، إلا أن سان جرمان قرر إجباره على البقاء فى فرنسا.


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