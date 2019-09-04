  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
ارشيف

أبرز المعلومات عن رئيس "المسابقات" الجديد بـ "الجبلاية"

الملك سلمان

لقاء عاجل للملك سلمان مع السفير المصري بالسعودية لهذا السبب

ارشيف

الشركة الراعية تحسم ملعب نهائى كأس مصر

إسراء غريب

«الصحة الفلسطينية» تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة إسراء غريب

غدير البنات

السعودية تتشح بالحزن بعد فاجعة الطائف

الدكتور أحمد كريمة

«كريمة» يثير الجدل مجددًا: المنتحر ليس كافرًا

الكويت

رسميا.. الكويت ترد على العراق: "هذا حقنا السيادي"

دار الإفتاء المصرية

أول تعليق من "الإفتاء" على عملية تجميد البويضات

ارشيف

حرس الحدود: احباط تسلل 217 فردًا وضبط 2 قاذف آر بى جى

مطار القاهرة

إيقاف سعودي فى مطار القاهرة.. والسبب «ماء زمزم»

حاكم عجمان يصدر أمرا عاجلا بخصوص الطالبة "رغد"

عرب وعالم

الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ملك المغرب يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص عيد ميلاده

#

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

#

شهود عيان يفجرون مفاجآت عن انفجار معهد الأورام

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

رغد

حاكم عجمان

الشيخ بن راشد

أعلن الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنه سيتكفل بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية لطالبة جامعية تدرس في كلية طب الأسنان في جامعة عجمان بعد أن اطلع سموه على مشكلتها التي تم نشرها في صحيفة الإمارات اليوم.

جاء ذلك استجابة لنداء ذويها لعدم قدرتهم على دفع التكاليف الدراسة المتأخرة عليها والحالية ما يحرمها من استكمال دراستها الجامعية وخاصة أنها في السنة النهائية بكلية طب الأسنان وهي من الطالبات المتفوقات.

ووجه سموه إدارة جامعة عجمان بضرورة استكمال الطالبة "رغد ضرغام بكر" دراستها الجامعة وحتى التخرج وأنه على استعداد للتكفل بجميع المصاريف الخاصة من رسوم وغيرها على نفقة سموه الخاصة.

وتقدم نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الكريمة والنبيلة واستجابته السريعة لنداء ذويها ودعمه المستمر لطلبة العلم والمعرفة ووقوفه إلى جانب الطلبة المتعثرين عن تسديد الرسوم الجامعية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إدارة الجامعة ستنفذ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان لضمان استكمال الطالبة " رغد " دراستها وحتى التخرج وإعدادها لسوق العمل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تطلب رأي الإفتاء لفتح قبر والدها.. والسبب غريب
» تقارير.. «نيمار» يشعر بالإحباط لهذا السبب
» " سلمان خان" يجلد نفسه في الشارع
» «الننى» يزين قائمة بشكتاش بالدورى الأوروبى
» ابنة هيفاء وهبي بفستان الزفاف.. لهذا السبب
» مسئول: "هولاء الطلاب هيتعينوا قبل ما يتخرجوا"
» خبر غير سار من "الري" للمزارعين
» اختفاء رفات ساحرة من قبرها.. القصة الكاملة
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب
» "الإفتاء": الطلاق في هذه الحالة حرام شرعًا
» تشكيل لجنة قانونية لدراسة تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح