بلاغ عاجل للنائب العام يتهم "نافعة" بالإساءة للدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه الدكتور حسن نافعة بتعمده نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي وصلت إلى حد إزدراء مؤسسات الدولة.

وجاء في البلاغ رقم 11588 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، أن "نافعة" المعروف عنه اتصالاته الوثيقة بقيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، دائم الظهور على فضائيات جماعة الإخوان وعلى رأسها قناة "الجزيرة".

بالإضافة إلى تطاوله على مؤسسات الدولة وقيادتها ويحرض ضدها، تنفيذًا لتعليمات يتلقاها من جماعة الإخوان للإساءة لمصر ومؤسساتها.

وأضاف البلاغ أن "نافعة" يتلقى تمويلات مالية مشبوهة من الجماعة الإرهابية للتهجم والتطاول على الدولة المصرية ونشره نفس الأفكار الإرهابية لتلك الجماعة، وتلك الأمور مجتمعة مؤثمة قانونًا طبقًا للمواد 40، 171، 172، 188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب المحامي بالنقض في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ"نافعة"، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجه اليه بالبلاغ.

فيما طلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد حجم التمويلات التي يتلقاها حسن نافعة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأكد أن "نافعة" تلقى تعليمات من جماعة الإخوان بتكثيف حملاته المسعورة ضد مؤسسات الدولة وتشويهها ووصفها بأوصاف غير لائقة، ونشر الفتنة بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية وتحريضهم ضد الدولة.