تأجيل مباراة ليفربول ضد وست هام لهذا السبب

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تاجيل مباراة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا أمام وست هام يونايتد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي كان مقررا لها 21 ديسمبر المقبل.

وأكد ليفربول على موقعه الرسمي، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل زيارة ليفربول للملعب الأوليمبي في لندن لمواجهة ويست هام، والتي كان مقررًا لها السبت الموافق 21 ديسمبر نظرًا لمشاركة الريدز في كأس العالم للأندية خلال نفس الفترة.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام في قطر نهاية العام الحالي في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، وستشهد البطولة مشاركة الريدز من الدور نصف النهائي، والذي تحدد له الثامن عشر من ديسمبر.


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