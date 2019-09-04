مغردون إمارتيون يغادرون «تويتر».. و«خلفان» ينفجر غضبًا

04 سبتمبر 2019 - 04:49 م

أعرب نائب رئيس شرطة دبي فى الإمارات العربية المتحدة، ضاحي خلفان، عن غضبه ضد المغردين الإماراتيين الذين غادروا موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاء انسحاب المغردين بعد طلب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوقف عن أسلوب الشتم والتشهير.

وقال «خلفان» في تغريدة، اليوم الأربعاء، إن «انسحاب المغردين الإماراتيين من تويتر، بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير».

وكان الشيخ آل مكتوم، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في دولة الإمارات، قد دعا إلى وقف حملة التشهير والشتم، التي يقودها مسؤولون وكتاب وناشطون إماراتيون ضد الحكومة الشرعية في اليمن وقطر وتركيا.

وشدد خلفان على أن، رسالة الشيخ محمد بن راشد، لم تكن «للمغرد الرصين أبدا… المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات… أقولها وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول… منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي».