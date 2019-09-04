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تطوير مركز شباب «نجريج» بـ18 مليون جنيه

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

نجريج

بدأت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، العمل على تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بتكلفة تبلغ 18 مليون جنيه.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني، ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية، بالإضافة لتنسيق الموقع العام للمركز.

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.


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