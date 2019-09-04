برلماني: تحرير الدولار الجمركي لن يؤتي ثماره قبل 3 أشهر

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حسن علام- متابعات

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الشريف

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، لن يكون له تأثير كبير على سعر السلع المستوردة، وذلك لأن الفرق بين سعر الدولار بعد التحرير والسعر الأصلي ليس كبيرا لهذه الدرجة التي يتصورها البعض.

وأشار الشريف، في تصريح، إلى أنه بشكل عام نحتاج إلى وضع قواعد وضوابط محددة من خلال سوق حرة، يستطيع أن يراقب حتى لا تكون هناك ممارسات احتكارية من قبل تجار ورجال أعمال، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك دور فعال لجهاز حماية المنافسة.

وتابع الشريف، أن نتائج هذا القرار لن تأتي بثمارها إلا بعد 3 أشهر، فلا يجب مهاجمة القرار. 


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