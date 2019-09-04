"الوفد" يطالب بعدم التوسع بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة

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حسن علام- متابعات

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حزب الوفد

الصناعات الكثيفة

طالب حزب الوفد بعدم التوسع فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وكذلك الصناعات الملوثة للبيئة على أن يتم الاكتفاء بإنتاج ما يعادل الاستهلاك مع عدم تصدير تلك الصناعات.
 
وقال حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد فى بيان اليوم، إن هذا الأسلوب اتبعه الاتحاد الأوروبى منذ 25 عاما على مستوى أوروبا، حيث قام الأوروبيون بإنتاج ما يعادل استهلاك أوروبا من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والصناعات الملوثة للبيئة.
 
وقال قوطة، إنه الرغم من تصدر مصر عربيا وأفريقيا لإنتاج الصلب العام خلال النصف الأول من العام بإنتاج 4.3 مليون طن بزيادة قدرها 13.9% عن العام الماضى إلا أن معدل التصدير انخفض بشكل ملحوظ، وكذلك انخفض معدل تصدير الأسمنت بشكل ملحوظ. 


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