» «تشيزني»: أنا أفضل حارس في التاريخ

04 سبتمبر 2019 - 05:03 م

يرى وويتشيتش تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البولندي، أنه أفضل حارس في العالم والتاريخ، مشيرًا إلى أن الحارس الثاني في منتخب بلاده يمكنه أن يكون الأفضل عندما يجعله يجلس على مقاعد البدلاء.

وقال تشيزني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي المخصص لمباراة سلوفينيا وبولندا لـيورو 2020: «في روما جعلت أليسون بيكر أفضل حارس في العالم يجلس على مقاعد البدلاء، وفي يوفنتوس يجلس حاليًا الحارس الأفضل في التاريخ (جانلويجي بوفون) هذا يوحي بأنني أفضل حارس في العالم والتاريخ».

وأوضح حارس يوفنتوس: «إذا تمكن فابيانسكي (حارس بولندا الثاني) من إبقائي على الدكة سيكون هو الأفضل في التاريخ».

وتعود تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بمواجهات قوية في الجولتين المقبلتين والمقرر لهم يومي الخميس والثلاثاء، حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات، حيث تمتلك إنجلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.