» جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي من قضية الرشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، ببراءة رئيس حي الدقي، وباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي».

كان أمر الإحالة أفاد بأن المتهم الأول نادر سعيد، رئيس حى الدقى، بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والاطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أخذ لنفسه 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس، وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.