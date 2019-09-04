«منة عرفة» تكشف تفاصيل تعرضها لواقعة تحرش

قالت الفنانة منة عرفة إنها تعرضت للتحرش في الشارع لكنها لم تصمت على ما حدث، مشيرةً إلى الذي لا تزال تتذكر تفاصيل الموقف التي تعرضت له في الطفولة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "انتي الأقوى"، المذاع عبر فضائية "المحور"، "كنا في رمضان وماشيين أنا وأختي في شارع بيتنا، وكنت لابسة بنطلون وتي شيرت، وعليه عباية مفتوحة.. مفيش في شكلي أي حاجة تثير المعاكسة، كان في 2 رجالة واحد منهم بص لأختي ورمى كلمة سافلة أنا اضايقت، وأختي مشيت بس أنا وقفتله وقلتله أنت بتقول إيه، واتخانقت معاه ولأني مكنتش حاطة مكياج فمعرفنيش".

وتابعت، أن هذا الموقف جعل عدد كبير من المارة في الشارع يتوقفون لمعرفة ما يحدث، متابعة: "كنت هتضرب من الراجل، لأن الناس كلهم لازم بيجيبوا الغلط على البنت، حتى أختي هزأتني وقالتلي إحنا هنا مش أوروبا ومحدش هياخدلك حقك".

وأوضحت، "أخويا جالنا وبهدله، وطلعنا على القسم، وللأسف رد فعل الناس مش في صالح البنت، ولو حصل كدة تاني مش هزعق.. بس هجيب أخويا ونطلع على القسم على طول".

وذكرت عرفة أنها عانت من التحرش اللفظي، لكن لم تتعرض للتحرش الجسدي، كما كشفت عن أول مرة تعرضت فيها للتحرش، "كان عمري 10 أو 11 سنة، كنت صغيرة جدا، وكنت مع واحدة صاحبتي، خارجة من المدرسة، ولقيت حد من ورايا قعد يقول حاجات أول مرة في حياتي اسمعها، ومقولتش لحد خالص بس قعدت أعيط، وحسيت بحاجة مش كويسة".

وتابعت: "حتى لو أنا مشهورة، بس بردو كوني بنت أو ست بيحسسني إني مينفعش أرد أو اتكلم أو أبصله وامشي في حالي وانزل جري علشان أجيب أي حاجة، دايمًا في ضغط علينا كبنات".