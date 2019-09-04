تفاصيل الحرب التي يخوضها «ماسبيرو» ضد قنوات الإخوان

حرر محامى الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام، محضرًا رسميًا في مباحث المصنفات ضد قناة "مكملين"، التي تبث من تركيا، والمحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة "إرهابية" في مصر.

جاء ذلك بتعليمات من قيادات الهيئة لأحمد طه رئيس الشئون القانونية حفظًا لحقوق "ماسبيرو" ضد انتهاك القناة لكافة المعايير الإعلامية، وعرضها أعمالاً مملوكة للتليفزيون عن طريق السرقة.

وتم إخطار حسين زين رئيس الهيئة، برقم المحضر المحرر من مسئولى الشئون القانونية، وتصرف النيابة فيه وذلك فى إطار الخطوات التصعيدية التى من المنتظر استكمالها ضد قناة "مكملين".

وفى وقت سابق، وجه زين أيضًا الشئون القانونية بـ "ماسبيرو"، لتحرير محضر رسمى بمباحث المصنفات الفنية ضد قناة "الشرق" الداعمة لجماعة "الإخوان"، لاستغلالها مصنفات مملوكة لماسبيرو هى أجزاء من برنامج "يا تليفزيون يا"، ومحاولة توظيفها فى خارج السياق التى كانت هذه الأعمال تعرض فيه وقت بثها.

وقال عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن "الشئون القانونية بالهيئة تقدمت ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن سرقة محتويات إذاعية وتليفزيونية ومسلسلات تملكها الهيئة من جانب قنوات إخوانية".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "المجلس الأعلى للإعلام طلب من الهيئة الوطنية للإعلام إمداده بالمستندات اللازمة لإثبات هذا الاتهام، وبالتالى قدمت الهيئة ما يثبت ملكيتها لتلك المواد وقيام قنوات الإخوان بعرضها".

وأشار إلى أن المجلس سيبدأ فى التحرك لمقاضاة قنوات "الإخوان"، لافتًا إلى أن من بين المواد التى تمت سرقتها مسلسل "سوق العصر" و"قضاة عظماء" وبرامج تليفزيونية من تراث "ماسبيرو".

وأوضح أن "الهيئة الوطنية للإعلام لم تتخذ هذا الإجراء مباشرة لأن المجلس الأعلى للإعلام هو المختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديدًا قطاع حقوق الملكية الفكرية بالمجلس، هو المختص بهذا النوع من الشكاوى".

من ناحيته، اتهم الإعلامى حمدى الكنيسى، عضو الهيئة الوطنية، القنوات الإخوانية بسرقة محتوى برامج ومسلسلات، قائلاً: "هذه القنوات لا تعترف بحقوق الملكية ولا المبادئ".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "الهيئة ستتحرك من أجل المحافظة على الحقوق المصرية، وستلجأ للقضاء فى حال إذا لم تتوافر مادة فى لائحتها وقانونها تحاسب على تلك التجاوزات".

وأشار إلى أن "الاجتماع المقبل سيناقش عددًا من الملفات على رأسها بحث سطو تلك القنوات على حقوق ملكية مسلسلات وبرامج مملوكة للتليفزيون المصرى، على قنوات الشرق ومكملين ووطن، التى تبث من خارج مصر".

وتابع: "ما تفعله تلك القنوات جريمة ومخالفة لكل الحقوق الإنسانية وتعدٍ واضح وتصرف يستوجب المحاسبة".