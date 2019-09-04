» «ميتشو» ينقل تدريبات الزمالك لـ«بتروسبورت»

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الزمالك

ميتشو

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خوض التدريب غدًا الخميس على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر والتي ستُقام الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية.

وجاء قرار ميتشو بنقل مران الفريق لملعب بترسبورت، بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي من كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الدور نصف النهائي فيما وصل بيراميدز للدور ذاته بعد تغلبه على بتروجت بهدفين دون مقابل.


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