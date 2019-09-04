فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد.. «تنزل المرة دي»

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، جمهورها بقرارها الذي أعلنته مؤخرًا باعتزال الغناء، بعد الانتهاء من ألبومها الجديد، وتصدرت تريندات مؤشر البحث الأشهر "جوجل" فى غضون ساعات من قرارها المفاجئ الذي عزته إلى ما وصفته بـ"المافيا".

كانت البداية حينما كشفت إليسا عن سبب اعتزالها فى تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون الأخير فى مسيرتي، إننى أعلن ذلك بقلب شديد ولكننى على قناعة كبيرة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال مشابه للمافيا، لا يمكننى أن أكون منتجًا بعد الآن".

وتساءل جمهور "إليسا" عن حقيقة اعتزالها، إذ اعتبر بعضهم أن هذه الخطوة تعد ترويجًا لألبومها الغنائى الجديد، المقرر طرحه قريبًا، بينما رأى البعض أنها اعتزلت بسبب مشاكل صحية حيث إنها عانت من مرض سرطان الثدى واستطاعت التغلب عليه.

ألا أن بعد أيام من إعلانها الاعتزال، عاد اسم "إليسا" إلى التداول إثر نشرها تغريدة أعربت فيها عن فرحتها بتلقيها هدية وهى عبارة عن القناع الشهير للعصابة فى المسلسل الإسباني" La Casa De Papel "، ما أثار عاصفة من التساؤلات والتكهنات وردود الفعل حول مشاركتها المحتملة فى هذا العمل.

"شيرين".. اعتزال لمدة 48 ساعة!

لم تكن إليسا هي أول فنانة عربية تتخذ قرار الاعتزال وتتراجع عنه، ففي أواخر العام الماضى، صدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، جمهورها بإعلانها اعتزال الغناء، وذلك عبر مقطع صوتى أرسلته لبعض أصدقائها الصحفيين، وأكدت فى نهاية الرسالة أنها لن ترد بعد اليوم على التليفون.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو منسوبًا للطفلة مريم ابنة "شيرين"، تكشف فيه عن سبب اعتزال والدتها الغناء قائلة إن والدتها حزينة بسبب الشائعات التي أحاطت اعتزالها، وأشارت إلى أنها هي من طالبتها بالبقاء معها لمدة سنة بدون مشاغل العمل.

فيمنا انتقدت شيرين في رسالة صوتية وقتها، من أعلنوا أن السبب وراء اعتزالها هو صدمة عاطفية تعرّضت لها، وأكدت أن كل هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا يوجد رجل يدفعها لأن تتخلى عما وصلت إليه من نجاح طوال الفترة الماضية. وسرعان ما تراجعت عن قرارها وعادت للساحة الفنية.

"شاهيناز".. اعتزال وارتداء للحجاب

فى السياق ذاتها، أعلنت المطربة شاهيناز، عن ارتدائها الحجاب واعتزال الفن عام 2008، وأوضحت أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية فى الأمور الدينية، لكنها عادت مؤخرًا إلى الغناء مرة أخرى وخلعت الحجاب.

"فضل شاكر".. اتهام بالإرهاب

قرر فضل شاكر اعتزال الغناء عام 2012، بسبب عدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي وهو يرجع للأحداث في سوريا، ومنها ما يكمن في شروط الفن اليوم، حيث اعتبر أن الفن يتدنى في المستوى في ظل غياب النقابات والمؤسسات الفنية.

لكنه اتُهم بالتطرف والإرهاب بعد دعوته للقتال فى سوريا، قبل أن يظهر في عام 2018، في مقابلة تليفزيونية حليق الذقن، من خلال برنامج وثائقي بعنوان "حكاية طويلة" على قناة "الجديد" معلنًا عودته للفن مطلقًا أغنية "ليه الجرح".

"حلا شيحة".. اعتزال طويل وعودة مفاجئة

أثارت النجمة حلا شيحة، ضجة بعد عودتها للفن مرة أخرى، بعد غياب استمر 12 عامَا، وخلعها للحجاب، وكانت العودة من خلال مشاركتها فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى.

"عبير صبرى".. خلع للحجاب وعودة مثيرة

نفس الأمر فعلته الفنانة عبير صبرى، التى قررت الاعتزال وتحولت من امتهان التمثيل لتقدم برامج عبر إحدى القنوات الدينية كداعية إسلامية.

لكنها فاجأت الجميع بالعودة إلى الساحة الفنية من جديد، وخلعت الحجاب وتركت الالتزام وعادت إلى التمثيل وواجهت انتقادات على تصرفها المفاجئ.

"دوللى شاهين".. اعتزال ينهيه "الحجة دعيالك"

أعلنت المطربة اللبنانية دوللى شاهين، قرار اعتزالها الفن، وقالت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لقد اتخذت قرارًا أريد أن أشارك من يحبنى أصعب قرار فى حياتى لقد قررت اعتزال الفن والتفرغ لتربية ابنتى وعائلتى لقد حاولت منذ بداياتى أن أقدم أعمالاً جيدة وعملت مع كبار الأساتذة أصبت وأخطأت"، إلى آخر بيانها الذى انتهى بأنها ستعود للترنيم فى الكنيسة وخلف مذبح الرب وأنها سامحت كل من أساء إليها .

لكن سرعان ما عادت للساحة الفنية مرة أخرى، وطرحت أغنية "الحجه دعيالك" فى شهر أغسطس الماضى. وتستعد لإحياء أكثر من حفل غنائى خلال موسم الصيف بالساحل الشمالى، وتلقيت عددًا من العروض الدرامية والسينمائية.