» فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية

04 سبتمبر 2019 - 06:19 م

نجت فتاة بمعجزة من جريمة اغتصاب كادت تتعرض لها أثناء سيرها بجوار الزراعات بمحافظة الشرقية، في حين قررت النيابة حبس الشاب.

البداية كانت بمرور فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بجوار أحد الحقول، وعند سيرها أمام أحد الشباب جرها للزراعات بعد أن أعطاها الأمان للمرور، ثم حاول اغتصابها إلا أنها نجحت في مقاومته ونجت بأعجوبة.

وقررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العالم لنيابات جنوب الشرقية اليم الأربعاء، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "م. ع"، عامل من عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شاب بخطف نجلته الطفلة "أ" والتي لم تتجاوز 15 عامًا، أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة.

وتبين أنه أثناء مرور الطفلة وجدت شابًا في الطريق فبدا عليها القلق، فأمرها أن تمر دون خوف، وأثناء مرورها جذبها إلى داخل الزراعات، بمنطقة مزروعة بمحصول الذرة، وحاول اغتصابها لكن الطفلة قاومته، فوجه ضربات مبرحة لها بالعين والوجه.

وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد هوية المتهم وتبين أنه "ج. ال. ش" 16 سنة، وتم القبض عليه وتحرير المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.