» بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا

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مصرع وإصابة

المنيا

بالأسماء

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بالطريق المار على قرية نواي التابعة إداريًا لمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي العام، وإخضاع المصابين تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وتلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتلقيه بلاغًا من قبل شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على مدخل قرية نواي التابعة إداريا لمركز ملوي.

وبانتقال قوات الأمن، تبين وفاة محمد توني عبد الغني، 18 عاما، بدون عمل، مقيم بقرية البدرمان، كما أصيب كل من: محمد إسماعيل شعبان، 17 عاما، طالب مقيم بقرية البدرمان بمركز ديرمواس، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وشقيقة حجاج إسماعيل شعبان 18 عاما، مقيم بذات القرية، بدون عمل، مصاب بكسر بالقدم اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين محمد عبد الفتاح، 20 عاما بدون عمل، عبد الرحمن نبيل كامل، 18 عاما، طالب، مقيم بقرية سنجرج بملوي، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي العام، وإخضاع المصابين تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

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