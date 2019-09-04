إعلامي شهير ينتقد تميمة مونديال قطر

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قلل الإعلامي إبراهيم فايق من جودة التميمة المصممة لبطولة كأس العالم 2020، التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء، والمقرر إقامتها في دولة قطر، خلال فصل الشتاء.

وكتب «فايق»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تميمة فقيرة جدا مفلسة.. والأفلس والأفقر الشرح اللي مكتوب».

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبر من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.


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