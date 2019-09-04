نجم آرسنال يفجر مفاجأة عن «صلاح» و«ماني» والحذاء الذهبي

04 سبتمبر 2019 - 07:22 م

توقع النجم مارتن كيون، لاعب آرسنال السابق، فوز محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بلقب هداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للموسم الثالث على التوالى.

وحصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبى"، التى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عامى 2018 و2019.

وقال مارتن كيون فى تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، "محمد صلاح لديه الرغبة فى حصد لقب الهداف هذا الموسم على الرغم من الأزمات العديدة التى مر بها على مدار الفترة الماضية، حيث كافح كثيراً فى الموسم الماضى من أجل التتويج بلقب الهداف، لكن هذا الموسم لديه الرغبة فى مواصلة التألق عكس المواسم السابقة".

وأضاف نجم أرسنال السابق "ليفربول هو المرشح المفضل للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وإذا توج ليفربول باللقب سيكون محمد صلاح هو هداف المسابقة وليس ساديو مانى".

وسجل محمد صلاح 3 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع "هدف" أمام نورويتش سيتى، و"هدفان" فى شباك أرسنال، علماً بأن الأهداف الثلاثة جاءت فى ملعب "أنفيلد".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب منافسيه مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.