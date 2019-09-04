» قصة طريفة وراء تدريب «ميشيل» لحراس الأهلي

04 سبتمبر 2019 - 07:37 م

كشف البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تفاصيل انضمامه للجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال يانكون في تصريحات لموقع "والفوت" البلجيكي، إنه على علاقة قوية مع المدير الفني فايلر ومساعده ديفيد سيسا، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا مفاجئًا من سيسا يبلغه برغبة فايلر في الاستعانة بخدماته في تجربته مع الأهلي.

وأكد: "لم أتردد في قبول العرض، الأهلي أحد أكبر أندية قارة أفريقيا والأكثر تتويجًا داخل القارة، أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة لي".

وكشف مدرب الحراس عن قصة طريفة قائلًا: "الأمور جاءت سريعة فأرسلت جواز سفري وحصلت على تذكرة الطيران بعدها بساعات قليلة وسافرنا بعد المكالمة بيوم واحد، لدرجة أنني أرسلت زوجتي لشراء حقيبة أكبر لأنني لم أكن أرتب للسفر ومغادرة بلجيكا".

وأضاف: "أخبرت فريقي توبيزي البلجيكي بالرحيل خاصة أنني كنت أملك شرطًا في عقدي يسمح لي بالمغادرة والحقيقة أنني أملك عرضًا لا أستطيع رفضه من الأهلي، أنا محب لكرة القدم وأعتقد أنها تجربة مميزة".

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد جاهز لخوض أول لقاء أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية واكتشاف كرة قدم جديدة، موضحًا أن الفريق سيغادر في رحلة طيران لمدة 11 ساعة.

وأوضح أن عقده مع الأهلي لمدة موسم قابل للتجديد حال الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا وهو الهدف الأهم بالنسبة له وللنادي لافتًا إلى أن الأهلي يملك حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

يذكر أن يانكون استمر لمدة 10 سنوات مدربًا لحراس مرمى فريق شارلروا البلجيكي، وخاض تجربة في المجر مع فريق نيميسفيدي، ومع فريقي مونز وتوبيزي البلجيكيين.