» 6 جنيهات.. «الذهب» يسجل أعلى ارتفاع خلال الأسبوع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية، اليوم، بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد.

وأكد نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن عيار 21 سجل نحو 706 جنيهات للجرام، دون مصنعية لدي محلات الصاغة.

وأضاف "نجيب"، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب نمو حجم الطلب العالمي عليه، حيث زاد سعر أوقية الذهب عالميا نحو14 حيث سجلت 1544 دولارا اليوم مقارنة بنحو 1529 دولارا أمس.

وتابع: أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام على مستوى العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضًا تدفع في اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، ومن ثم تأثر أسعاره محليًا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 612 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 712 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 813 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5696 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1544 دولارًا.