زكي: لاعبون بالأهلي اتصلوا بي وأخبروني بمفاجأة عن فايلر

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ريني فايلر
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فايلر

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل اتصال عدد من لاعبي الأهلي به وإخباره برأيهم في المدير الفني الجديد رينيه فايلر.

وقال "زكي" في برنامجه: "عدد من نجوم الأهلي اتصلوا بي وقالوا لي إن المدرب الجديد رينيه فايلر ممتاز جدًا ومختلف عن غالبية المدربين الذين تدربوا معهم".

وأضاف: "قالوا لي يجب أن تصبروا على فايلر لمدى فهو يدربنا بشكل مختلف ، ومن ضمن هؤلاء الكابتن مؤمن زكريا الذي قال إن جميع اللاعبين الذين اتصلوا معه أخبروه بأن فايلر مدرب ممتاز".

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