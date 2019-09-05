ميتشو يحرج مسؤولي الأهلي بتصريحات صادمة

05 سبتمبر 2019 - 06:35 ص

كشف ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك عن معلومات محرجة تخص مسؤولي النادي الأهلي.



وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوب إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معه".



وأضاف: "لم تسمح لي مشاعري بخيانة جمهور الزمالك .. الناس في مصر تقدم قيمة الولاء والاحترام الذي أظهرته للفريق الأبيض قبل التعاقد معي".



وتابع: "يوم الرحيل عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي ففي ذلك اليوم لاعبو الزمالك ومشجعوه أقنعوني بقبول أصعب مهمة تدريبية في القارة الإفريقية".