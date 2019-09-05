قصة القصر الذي أهداه الهارب محمد علي لـ"محمد رمضان"

05 سبتمبر 2019 - 07:20 ص

كشف علي عبد الخالق - والد الهارب محمد علي - قصة قيام نجله بإهداء قصر إلى الفنان محمد رمضان .



وقال "عبد الخالق" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" : "ابني لا يشتكي من أي مشكلة مالية وقد أهدى قصرًا ثمنه 35 مليون جنيه إلى الفنان محمد رمضان بـ10 ملايين جنيه فقط".



وأضاف: ""وعنده برضو زي قصر مارينا في الرحاب ومدينتي، وكل دا ماجبنهوش من الهوا ومشتغلناش برا الجيش، على عكسي أنا اللي كان ليا شغل خاص برا الجيش، لكن إبراهيم ومحمد ولادي اشتغلوا في الجيش والنعمة اللي هما فيها دي من الجيش".

