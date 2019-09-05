والد الهارب محمد علي: هذا ما حدث بينه وبين معتز مطر

05 سبتمبر 2019 - 07:36 ص

كشف علي عبد الخالق - والد الهارب محمد علي - تفاصيل ما حدث بين نجله وبين معتز مطر وهشام عبدالله.



وقال في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" : "ابني اتلم على معتز مطر وهشام عبدالله، وبعتوله طائرة خاصة من قطر".



وأضاف: ""قالوله أنت خلاص انضميت لينا، وهشام عبدالله قاله: إحنا جايين ناخدك بطيارة خاصة، ونسجوا حوله شبكة عنكبوتية"، مشيرًا إلى أن نجله أضاع كل شيء بعد أن باع كل ما يملك بأبخس الأثمان.

