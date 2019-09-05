» مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "

05 سبتمبر 2019 - 08:55 ص





قدم قبيصي الجعفري، مدير مدرسة بأسيوط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،قائلا: "الرئيس السيسي أعطانا تنمية واهتمام، وشكرًا على إللي وصلنا ليه".



وأضاف "الجعفري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، بأنه تعود أن يفعل كل شيء بطريقة صحيحة، أو يتركها لغيره، لافتًا إلى أنه لا يوجد عامل في المدرسة، معلقا: "مفيش أي عامل ولو منضفتش ما حدش هينضف"، مؤكدًا أنه لم يقصد الشهرة أبدًا.



وتابع مدير المدرسة قائلا : "لو كل واحد فينا معملش كده البلد مش هتتقدم، والبلد بحاجة إلى أن يعمل الجميع بجد واجتهاد ويتعب علشانها"، معقبا: "لو بصينا للمرتب ماحدش هيخرج من بيته في التربية والتعليم، وننتظر من الرئيس السيسي أن ينظر إلى رواتبنا".

