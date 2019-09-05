بالفيديو.. والد محمد علي يكشف تفاصيل هروبه ويوجه رسالة إلى الرئيس

05 سبتمبر 2019 - 09:34 ص

كشف والد الفنان الهارب محمد علي، تفاصيل هروبه من مصر، كما وجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا:"إنا مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي، أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيش وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

وأضاف أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرًا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرًا إلى أن ابنه كان شخصًا ناجحًا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئًا وغير مفهوم.

وتابع "والد الفنان محمد على خلال قائه ببرنامج " علي مسؤليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد": أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عامًا، وأنهم يحصلون على أموالهم أولاً بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه مشيرا الي بأن القوات المسلحة تدفع أولاً بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصًا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.