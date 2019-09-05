علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

05 سبتمبر 2019 - 09:43 ص

أعلن والد الفنان الهارب محمد علي عن العلاقة التي ربطت بين الفنان محمد رمضان وابنه الهارب، حيث قال إن نجله كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وتابع والد الفنان محمد على " خلال قائه ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد": أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولاً بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل.