عمومية بـ"الزمالك" على ثلاثة أيام

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يعقد نادى الزمالك، جمعية عمومية بدءًا من اليوم وتنتهى السبت المقبل من أجل التصويت على الميزانية، وإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء.

ويفتح باب تسجيل الحضور بدءًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية السبت المقبل.

وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن وجود فائض فى ميزانية السنة المالية يقدر بـ170 مليون جنيه، والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف الانتخابات التكميلية لمجلس القلعة البيضاء، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية.


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