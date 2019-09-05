» رئيس الوزراء ووزير الرياضة يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

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يفتتح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما.

البطولة تقام على صالتى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى.

ويشهد حفل الافتتاح، حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى، وعددًا من سفراء الدول المشاركة بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبًا وهم، البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، البرازيل والكاميرون والصين وبورتريكو.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو

المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند

المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة.


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