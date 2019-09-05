السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تكوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018.

والقرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2019.

والقرار رقم 441 لسنة 2019 بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.


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