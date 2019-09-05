«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

05 سبتمبر 2019 - 10:24 ص

طلب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع "فوتبول كرانت" البلجيكي، كشف أن المدرب طلب من إدارة النادي التعاقد مع تريبيل، لتدعيم خط وسط "المارد الأحمر".

وأشارت التقارير إلى أن أندرلخت لا يمانع في التفريط بخدمات لاعبه الفرنسي، مقابل الحصول على عائد مادى مناسب، غير أنه من ناحية أخرى قد يتسبب الراتب المرتفع للاعب فى عرقلة الصفقة، حيث إنه يحصل حاليا على 3 ملايين يورو سنويا.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسم، علما بأنه يتم توظيفه غالبا في مركز لاعب الوسط المدافع.

ويعلم "فايلر"، مدرب الأهلي الجديد، إمكانيات تريبيل جيدا، حيث تولى المهمة الفنية لفريق أندرلخت في الفترة من يوليو عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السوبر البلجيكي في موسمه الأول (2016-2017).