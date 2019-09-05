  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
سجن

750 ألف ريال تعويضًا لسعودي ثبتت براءته بعد سجنه سنة

مرض خبيث

مرض خبيث في السعودية والإمارات يسبب الوفاة

ريني فايلر

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرئيس السيسي

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

أحمد موسي

موسى: هتسمعوا مني أخبار حلوة قريب

محمد رمضان

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: عايز حقي من الأراضي اللي اتنهبت

الهارب محمد علي ووالده

بالفيديو.. والد محمد علي يكشف تفاصيل هروبه ويوجه رسالة إلى الرئيس

الملك سلمان

تصريحات مهمة للملك سلمان عن اقتصاد السعودية

«فايلر» يطلب ضم هذا اللاعب

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

#

مانشستر يونايتد يضم مدافع ليستر سيتي

#

أستون فيلا يضم "تريزيجيه" رسميًا

#

شاهد.. نانسي عجرم تلمح إلى اعتزالها الفن

الاهلى

ضم

فايلر

انتقالات صيف

طلب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع "فوتبول كرانت" البلجيكي، كشف أن المدرب طلب من إدارة النادي التعاقد مع تريبيل، لتدعيم خط وسط "المارد الأحمر".

وأشارت التقارير إلى أن أندرلخت لا يمانع في التفريط بخدمات لاعبه الفرنسي، مقابل الحصول على عائد مادى مناسب، غير أنه من ناحية أخرى قد يتسبب الراتب المرتفع للاعب فى عرقلة الصفقة، حيث إنه يحصل حاليا على 3 ملايين يورو سنويا.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسم، علما بأنه يتم توظيفه غالبا في مركز لاعب الوسط المدافع.

ويعلم "فايلر"، مدرب الأهلي الجديد، إمكانيات تريبيل جيدا، حيث تولى المهمة الفنية لفريق أندرلخت في الفترة من يوليو عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السوبر البلجيكي في موسمه الأول (2016-2017).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل
» الأمن السعودي يحبط محاولة تهريب 33 مليون قرص مخدر
» الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي
» مدير مدرسة بأسيوط :" معنديش عمال و بنظف بايدي "
» إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة
» مصرع 23 هنديًا جراء انفجار مصنع ألعاب نارية
» رسميًا.. التعليم تعتمد مواعيد بدء الدراسة 11 سبتمبر
» القبض على مطربة شهيرة ببريطانيا
» بالفيديو.. رقص ساخن لـ" نيكول سابا " في تركيا
» رئيس الوزراء ووزير الرياضة يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة
» بالصور.. أول ظهور لـ"صافيناز" بـ"البورنس"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح