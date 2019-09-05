» القبض على مطربة شهيرة ببريطانيا

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متابعات - أمينة عبد العال

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بريطانيا

الغوريلا

أمينة

قبضت قوات أمن حديقة حيوان في بريطانيا على المطربة أمينة وشقيقها وقامت بالتحقيق معهما بسبب قطف الفاكهة من الأشجار وإطعامها للغوريلا.

ونشرت أمينة فيديو لشقيقها وهو يحضر الفاكهة من الأشجار عبر حسابها على إنستجرام وعلقت قائلة: "عايزة أقولكم إن ده أخويا روح قلبي عايش في إنجلترا طبعًا معانا نسي إنه إنجليزي وموتني من الضحك خدنا الفاكهة اللي جابها وأكلناها للغوريلات اللي كانت هناك.. الأمن بتاع جنينة الحيوانات حققوا معانا ووصلونا أن إحنا لو أكلناهم يبقى إحنا كدا بنقتلهم وطبعًا الإنكار ساعتها كان سيد الموقف أومال نتحبس”.


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