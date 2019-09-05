» إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة

05 سبتمبر 2019 - 10:59 ص

شاركت الفنانة روجينا على متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بـSTORIES جديدة، ظهرت فيه بإطلالة عصرية، وارتدت فستانا قصيرًا باللون الأسود يصل إلى حدود الركبة، واتسم التصميم ببعض النقوشات البسيطة، وانتعلت حذاء رياضيًا مسطحًا.

وأكملت الفنانة روجينا إطلالتها بحقيبة متوسطة الحجم، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

ولم تعتمد الفنانة روجينا على استخدام مساحيق التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.