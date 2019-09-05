» بعد البكيني.. منة فضالي ترقص ببطن مكشوف على النيل

05 سبتمبر 2019 - 12:08 م

احتفلت الفنانة منة فضالي مع أصدقائها النجوم بعيد ميلادها، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل ظهرت فيه منة ترقص وتحتفل وسط أصدقائها بملابس مثيرة.

حضر الحفل بعض النجوم منهم نيقولا معوض ولقاء سويدان وعبير عبد المجيد ومصمم الأزياء هاني البحيري.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير أعمالها الجديدة منها الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" يشارك في ‏بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة ‏فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز.

وفيلم "ماكو" مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه ‎.‎

‎"‎ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى ‏قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد الشريف ‎.‎