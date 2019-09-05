"مدبولي" يستقبل سفير اليونان بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

05 سبتمبر 2019 - 01:01 م

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مايكل ديامسيس، سفير اليونان في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.









واستهل سفير اليونان المقابلة بالإعراب عن الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على روح التعاون والمودة التي ميزت فترة عمله في مصر، مشيدًا بما تم تحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية من تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا.









وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن السفير اليوناني أعرب عن ثقته في أن مسار العلاقات الثنائية سوف يستمر في الصعود خلال فترة عمل السفير اليوناني القادم في القاهرة، لا سيما وأن السفير الجديد وُلد في مصر لعائلة يونانية، وأتم تعليمه قبل الجامعى في مدارس القاهرة، ويجيد اللغة العربية بطلاقة.









من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير اليونان على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة.









وأثنى رئيس الوزراء على ما تشهده العلاقات مع اليونان من تطور ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما أيضًا على مستوى التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص.







