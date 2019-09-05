» السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

05 سبتمبر 2019 - 01:02 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.









وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.







