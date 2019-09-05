» بالفيديو.. محمد بن راشد في زيارة مفاجئة لمدرسة لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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مجلس الوزراء

الكعبي

الامارات بن راشد

قام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بزيارة مفاجئة  لتلاميذ مدرسة كلباء في إمارة الشارقة، التي يدرس فيها الطالب خليفة الكعبي الذي أنقذ زملاءه من حريق بحافلتهم، في موقف بطولي نادر.

وروى الطالب الكعبي كيف أنقذ زملاءه من موت محقق بعد أن شب الحريق، قائلًا في مقابلة تليفزيونية (إنه في البداية طلع دخان نحن تضايقنا منا، فراح السايق شيك عالباص، وقال الباص سليم، رجع مرة ثانية ولا وراي أنا وزميلي شبت نار كبيرة، فمسكت زميلي من كتفه ودفعته أمامي وقلتله إنه يطلع، ومسكت صديقي الثاني صف سادس وقلتله يطلع، لكن السائق كان في حالة ارتباك وما قدر يتصرف، فمسكته من إيده وقلتله يطلع وكلنا طلعنا، حوالي 4 ثواني الباص تعرض لانفجار، وما قدر السايق يتعامل مع الشرطة، فأخذت منه التلفون وخبرتهم بالحالة)“.

وكانت معلومات متداولة أفادت بأن حريقًا شب في حافلة مدرسية، أول أمس الاثنين، وتمت السيطرة عليه في لحظات، وذلك بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلاب، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.


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