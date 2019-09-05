اتحاد الكرة يعلن ملعب نهائي كأس مصر

05 سبتمبر 2019 - 04:21 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الخميس موافقة الجهات الأمنية على إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ستاد "الجيش" بمدينة برج العرب، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل بالساعة الثامنة مساءً، بحضور الجماهير.

في الوقت نفسه قرر اتحاد الكرة دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير الكرة، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

وكان اتحاد الكرة قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.