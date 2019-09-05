«آل الشيخ» يتوعد صحفيين وإعلاميين بهذا الإجراء

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تركي

تقدم المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ببلاغ ضد 20 شخصًا بتهمة السب والقذف.

وكتب آل الشيخ، «تم رصد اكثر من حساب في اليوتيوب وصفحات فيس بوك تصل لـ20 شخص وتم التنسيق مع الجهات القانونيه والاستفادة من قانون جرائم الانترنت الجديد ... حصر مكتب متخصص التجاوزات والاسماء».

وأضاف، «سيتم البدء بتقديم بلاغات ومتابعتها ... اسماء كثيره وبعضها يعمل في قنوات وبعضها يتم الدفع له وتم توثيق كل ذلك ... لا سكوت بعد اليوم».


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