«كان يتناول عقاقير».. ننشر التقرير الطبي لوفاة نجل «مرسي»

05 سبتمبر 2019 - 05:05 م

أصدرت مستشفى الواحة في الهرم، التقرير الطبي المبدئي لوفاة عبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد قدومه مصابا بتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الذي تم تداوله، أن المتوفي كان يتناول عقاقير من نوعية “البنزوديازبيبين”، مضيفة أن عضلة القلب والجهاز التنفسي توقف بشكل كامل في الساعة العاشرة والربع ليعلن وفاة عبد الله محمد مرسي.

وأكد محامي أسرة عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق، والذي توفي مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية، علي دفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في يونيو الماضي.

وأضاف عبد المقصود ، إن ”إجراءات دفن عبدالله في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر القاهرة، ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر“.

وأكد محامي الأسرة ”إنه من المتوقع إن يتم تشيع الجثمان فجر اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على تأمين جنازة نجل مرسي، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في 17 يونيو الماضي“.